Астрахань, , 16:47 — REGNUM В Астрахани возбуждено уголовное дело об обрушении пола в кафе в Трусовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, директор кафе знала, что помещение не отвечает требованиям безопасности и требует капитального ремонта, однако продолжила принимать заказы на проведение банкетов. 30 декабря 2019 года во время праздника в кафе обрушился пол, и несколько посетителей провалились в подвал. Пострадавшие были госпитализированы.

В отношении директора кафе возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».