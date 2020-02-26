Астрахань, , 16:41 — REGNUM В Астраханской области утром 26 февраля сошли с рельсов три грузовых вагона. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария произошла на внутренних маневровых путях участка железной дороги Астрахань-2 — Олейниково. Прибывшие на место спасатели установили, что колесные пары трёх грузовых вагонов частично сошли с рельсов. Вагоны не опрокинулись, пострадавших нет.

По данным диспетчера, вагоны были загружены фруктами. Авария не повлияла на движение железнодорожного транспорта.