Сысерть, Свердловская область, 26 февраля 2020, 15:55 — REGNUM На Среднем Урале суд обязал родителей школьника, который устроил драку в летнем лагере, выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему ребёнку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Сысертский районный суд также обязал административных ответчиков компенсировать расходы на лечение и проведённую судмедэкспертизу. Всего оба родителя должны выплатить более 50 тыс. рублей.
Отметим, что постановление было обжаловано в Свердловском областном суде, но безрезультатно.
Напомним, что конфликт между детьми (подрались два мальчика 9-ти и 10-ти лет) произошёл в детском оздоровительном лагере на базе школы № 23 города Сысерть в июле 2017 года. Во время ссоры один ребёнок ударил другого коленом по лицу.