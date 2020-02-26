Сысерть, Свердловская область, , 15:55 — REGNUM На Среднем Урале суд обязал родителей школьника, который устроил драку в летнем лагере, выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему ребёнку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Сысертский районный суд также обязал административных ответчиков компенсировать расходы на лечение и проведённую судмедэкспертизу. Всего оба родителя должны выплатить более 50 тыс. рублей.

Отметим, что постановление было обжаловано в Свердловском областном суде, но безрезультатно.

Напомним, что конфликт между детьми (подрались два мальчика 9-ти и 10-ти лет) произошёл в детском оздоровительном лагере на базе школы № 23 города Сысерть в июле 2017 года. Во время ссоры один ребёнок ударил другого коленом по лицу.

«Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, в том числе консультация детского психолога. После получения травмы нижней челюсти ребенок был вынужден лечиться в ГАУЗ «Свердловская областная стоматологическая поликлиника». Из-за травмы Степан испытывал трудности в обучении вокалу и неудобства при приеме твердой пищи», — уточнили в суде.