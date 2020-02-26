Ужгород, Украина, 26 февраля 2020, 15:58 — REGNUM Украинские пограничники зафиксировали повышенную температуру у женщины, возвращавшейся из Италии. Об этом заявила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук, сообщило 26 февраля информационное агентство УНИАН.
По ее словам, событие произошло на пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией.
Позже всех 23 пассажиров автобуса отправили на обследование.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая также вернулась из Италии на Украину.
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