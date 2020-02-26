Ижевск, , 15:37 — REGNUM По факту происшествия на Ижевском механическом заводе проводится проверка прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство Удмуртии. Проверка проводится по факту травматизма.

«В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдения правил охраны труда и технологического процесса на предприятии», — уточнили в ведомстве. По итогам проверки в случае выявления фактов нарушений законодательства о работе особых режимных объектов будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате выброса 10 литров аммиачной селитры на Ижмехе, который произошёл 26 февраля, пострадали трое человек.

В настоящее время один из пострадавших отпущен из больницы домой. Две женщины, которые госпитализированы с диагнозом «химический ожог 1−3 степени», получают необходимое плановое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

МЧС Удмуртии призвало жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с инцидентом, угрозы для жизни населения и работников завода нет.

На месте происшествия в настоящее время работают специалисты Роспотребнадзора, которые проводят лабораторные исследования атмосферного воздуха. Также обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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