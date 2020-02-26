Карачевский район, Брянская область, , 15:36 — REGNUM Подозреваемого в автокраже задержали полицейские Карачевского района Брянской области, сообщили 26 февраля в пресс-службе регионального УМВД. 17-летний подросток сделал подкоп к чужому гаражу, а затем с друзьями выкатил оттуда автомобиль.

В гараже 70-летней жительницы посёлка Дунаевский хранился «ЗАЗ 968». Ключи и аккумулятор от автомобиля находились дома. Как считает следствие, молодой человек сделал подкоп к гаражу и открыл двери изнутри. Позвал на помощь двух приятелей, которым сказал, что владелица разрешила забрать автораритет. Машину спрятали в ближайшем лесу, подросток планировал разобрать её и сдать на металлолом.

Молодому человеку предъявлено обвинение в краже.