Сочи, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM В акватории Чёрного моря близ Сочи приостановлены поиски школьников, унесённых 25 февраля штормом в море, причиной стало ухудшение погодных условий. Тем не менее, поисковая операция продолжается на берегу.

«В связи с ухудшением погодных условий в акватории суда МЧС России приостановили проведение поисково-спасательных работ. Работы в акватории будут продолжены с наступлением благоприятных условий. Поисковые работы продолжаются по береговой линии. Обследовано более 24 км», — цитируют «Кубанские новости» представителя регионального управления МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, около 19:20 25 февраля двое подростков 14 лет при попытке перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском Сочи были смыты в море. Поисковая операция, которая началась практически сразу, пока результатов не дала. СК возбудил уголовное дело.

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