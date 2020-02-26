Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Погибшая в Ростове-на-Дону рыба оказалась уловом. К такому выводу пришли учёные Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства после проведённых лабораторных исследований, сообщает ИА REGNUM.

У погибшей рыбы не найдено признаков паразитарных и бактериальных заболеваний. Содержание кислорода в реке Дон и концентрация токсикантов также не могли стать причиной массового мора пиленгаса. Проведённые исследования подтверждают версию «о том, что погибшая рыба является уловом (возможно незаконным), выброшенным по неустановленным причинам с борта неустановленного плавсредства». По данному факту ведётся административное расследование.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на участкеберега реки Дон в черте Ростова-на-Дону было найдено 715 особейпиленгаса. Специалисты подсчитывают причинённый водной фауне ущерб. К расследованию ЧП подключились сотрудники ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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