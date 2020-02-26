Курск, , 15:25 — REGNUM Все реки Курской области к 26 февраля почти освободились ото льда. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Зима 2019−2020 года стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в регионе. В последние дни февраля температура поднимется до одного-шести градусов тепла, в отдельные часы — до десяти градусов. Так как снег уже практическим сошёл, подъём уровня воды будет незначительным, прогнозируют спасатели, и не превысит средние многолетние значения.

В зоне риска находятся приусадебные участки в Курске, в селе Износково Рыльского района, а также четыре низководных автомобильных моста в Глушковском, Льговском и Солнцевском районах.

К паводковому периоду спасатели проверяют состояние гидротехнических сооружений региона. Всего на территории Курской области их 484, из них 17 являются бесхозными.