Сочи, Краснодарский край, , 15:14 — REGNUM Ещё один катер будет задействован в операции по поиску двух школьников, пропавших во время шторма в Сочи, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в мэрии, на данный момент на территории пляжа «Багратион» работают группировка в составе 200 человек и 17 единиц техники, в том числе катер и вертолёт. На берегу развёрнут городской оперативный штаб.

«Обследовано 24 км береговой линии. Авиация МЧС России провела облёт 12 600 квадратных метров. К поискам подключены МЧС, городские службы спасения, психологи, медицинская помощь», — отметил начальник управления по Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое 14-летних подростков пропали вечером 25 февраля. Во время шторма мальчиков смыло в море. Следственный комитет возбудил уголовное дело.