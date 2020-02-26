Рим, , 15:19 — REGNUM Страны Европейского союза должны готовиться к распространению на своей территории коронавируса COVID-19. Об этом заявил 26 февраля директор Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) Андреа Аммон, выступая на пресс-конференции в Риме.

Аммон подчеркнул, что ЕС должен подготовиться к реализации сценария, согласно которому на территории содружества стран возникнут обширные зоны с заражением коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в 33 странах мира коронавирус поразил 81 тыс. человек. Случаи заболевания зафиксированы в 13 странах Европы, однако более 96% случаев приходится на Китай.

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