Малгобек, Ингушетия, , 15:09 — REGNUM В Ингушетии 25 февраля произошло ДТП с тремя пострадавшими, в том числе несовершеннолетней девочкой. Около 22:00 на пересечении улиц Нурадилова и Осканова в городе Малгобеке столкнулись автомобили «Тойота-Королла» и «Лада Калина», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД.

Предварительно установлено, что виновником аварии является 22-летний водитель иномарки — житель села Инарки, который выехал на перекресток, несмотря на красный сигнал светофора.

Его пассажир попал после ДТП в больницу. Госпитализированы также 71-летний водитель «Лады» и его 12-летняя пассажирка.

В настоящее время устанавливаются причины автоаварии, ведется проверка.