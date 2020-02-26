Рим, , 15:11 — REGNUM Более 80 тыс. заражений новым коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в 33 странах мира. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в ходе выступления в Риме.

По данным на 26 февраля, вирус, распространение которого началось в китайском Ухане, выявлен у 80 980 человек. При этом 96,5% случаев приходится на Китай, вспышка заболевания коснулась 13 стран Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Греции, второй случай зарегистрирован в Хорватии, один из заболевших скончался во Франции.

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