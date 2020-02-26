Москва, 26 февраля 2020, 15:10 — REGNUM Из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево», а также храм Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Здания проверяют на предмет взрывных устройств.
Ранее анонимные сообщения о «минировании» поступили также в пять районных судов Москвы.
Напомним, волна ложных «минирований» началась в России в ноябре 2019 года. С тех пор были эвакуированы сотни объектов, среди которых вокзалы, школы и детские сады, больницы, торговые центры, суды и храмы.
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