Африн, Сирия, 26 февраля 2020, 15:12 — REGNUM Вооруженные силы Турции нанесли удар по жилому дому в сирийском Африне, в результате чего погибли трое членов курдской семьи. Об этом 26 февраля сообщает Rudaw.
Также, по данным журналистов, в результате обстрела трое членов другой семьи пострадали, в настоящее время им оказывается необходимая помощь.
Удар турецких военных был произведен по деревне Шерава, расположенной в последнем районе до сих пор удерживаемом курдскими повстанцами.
Напомним, вооруженные силы Турции вторглись в сирийский Африн в начале 2018 года, целью Анкары является уничтожение влияния курдских повстанцев у своей границы.
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