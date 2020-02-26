Елец, Липецкая область, , 14:50 — REGNUM В Ельце (Липецкая область) перед судом предстанет 50-летний местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тело убитого 42-летнего мужчины нашли днём 21 февраля у жилого дома на улице Коммунаров. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали через несколько часов. Он не отрицал вины и указал на местоположение спрятанного орудия убийства.

По версии следствия, рано утром 21 февраля мужчины пили алкоголь у магазина. В какой-то момент они начали ссориться, и обвиняемый девять раз ударил ножом своего знакомого. От полученных ран тот скончался на месте. Тело убийца перетащил к жилому дому, завалил ветками деревьев, а сам сбежал. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.