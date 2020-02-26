Самара, , 14:50 — REGNUM Бывшего полковника Росгвардии Дмитрия С. приговорили к 12 годам колонии в Самаре. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, районный суд признал бывшего полковника виновным в получении взяток. В результате подозреваемый был осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме этого, подсудимый был оштрафован на 220 миллионов рублей и лишен звания.

Полковника задержали летом 2018 года. В суде установлено, что обвиняемый несколько лет незаконно получал взятки от частной охранной организации, которая была связана с членами организованной преступной группы.

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