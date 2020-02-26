Краснодар, , 14:41 — REGNUM Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено на территории Краснодарского края на 26 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, в течение дня 26 февраля в районе Керченского пролива ожидается южный ветер 20−25 м/с, высота волн может достигать 25−35 дм.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Сочи на берегу и в акватории Чёрного моря ведутся поиски двух 14-летних мальчиков, которых вечером 25 февраля унесло в открытое море.