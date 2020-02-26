Ижевск, , 14:31 — REGNUM В управлении МЧС по Удмуртии призвали жителей Ижевска сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с инцидентом, произошедшем на «Ижевском механическом заводе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении заверяют, что угрозы для жизни населения города и персонала предприятия в настоящее время нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ижевском механическом заводе 26 февраля произошел выброс 10 литров аммиачной селитры. В результате инцидента пострадали трое человек, которые госпитализированы с ожогами средней степени тяжести в Республиканскую клиническую больницу. Руководство завода проводит внутреннее расследование.

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