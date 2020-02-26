Дамаск, , 14:27 — REGNUM Вооруженные силы Сирии нанесли ракетный удар по турецкому конвою в провинции Идлиб. Об этом 26 февраля Al Arabia.

По данным журналистов, в результате обстрела был уничтожен по меньшей мере один автомобиль, восемь военнослужащих получили ранения.

Напомним, правительственные войска Сирии ведут борьбу с боевиками в провинции Идлиб, которых поддерживает турецкая сторона. Данный факт значительно осложняет урегулирование конфликта в стране.

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