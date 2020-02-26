Исламабад, , 14:19 — REGNUM В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва неизвестные застрелили журналиста, 36-летнего Джаведуллаха Хана. Об этом 26 февраля сообщает Agence France-Presse.

Корреспондент был убит в округе Сват, ранее находившемся под контролем террористических группировок.

«Он передвигался с полицейским, когда два террориста открыли огонь по его транспортному средству», — отметил в комментарии журналистам сотрудник местной полиции Мухаммед Иджаз Хан.

Ни одна преступная группировка пока не взяла ответственность за совершенное убийство. Провинция Хайбер-Пахтунхва, несмотря на то, что в значительной части очищена от бандитов, до сих пор представляет угрозу для гражданского населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр торговли США прибыл в Пакистан