Омск, , 14:07 — REGNUM Министерство здравоохранения Омской области дало комментарий по факту смерти 44-летней многодетной матери из Омска.

Как сообщили в министерстве, обстоятельства госпитализации омички «предстоит скрупулезно изучить» специальной комиссии. Также будут изучены документы, лабораторные исследования, патологоанатомическое заключение. После этого будут приняты соответствующие решения.

«Проверка коснётся центральных районных больниц Горьковского и Калачинского районов», — говорится в сообщении минздрава.

Напомним, 13 февраля омичка обратилась к терапевту с жалобами на плохое самочувствие. Несмотря на высокое давление у пациентки, врач отпустил её домой. Многодетной матери стало хуже. Приехавшие на вызов медики скорой помощи госпитализировали женщину. Её несколько раз перевозили из Горьковской больницы в Калачинскую. 16 февраля её перевели в реанимацию, 19 февраля она умерла, передаёт «Омск здесь». Без матери остались четверо детей.

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