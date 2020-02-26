Москва, 26 февраля 2020, 13:55 — REGNUM Пять районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщила 26 февраля пресс-служба Мосгорсуда.
Злоумышленники «заминировали» Люблинский, Лефортовский, Басманный, Чертановский и Коптевский районные суды Москвы.
В Басманном суде в момент эвакуации проходило рассмотрение дела бывшего сотрудника УВД по ЗАО Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова.
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