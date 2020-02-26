Самара, , 13:55 — REGNUM Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана территории около стадиона «Самара Арена» стартовал в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, данная площадка уже является одним из центров притяжения жителей и гостей города. Теперь задача стоит в том, что дать новый импульс развитию данной территории.

Именно поэтому и было решено провести международный конкурс.

Глава региона надеется, что в конкурсе примут участие лучшие архитекторы и проектировщики общественных пространств, которые представят интересные проекты, позволяющие сделать данную площадку точкой притяжения, как для жителей области, так и для туристов со всего мира. Отмечается, что решение будет приниматься после обсуждения с местными жителями.

Сообщается, что прием заявок на конкурс продлиться до 20 марта. Проходить он в два этапа.

На первом этапе жюри определит трех финалистов. В дальнейшем они должны будут создать эффективные и экономически обоснованные концепции комплексного развития данной территории.

Завершится конкурс 18 июня.

Отмечается, что общий призовой фонд конкурса составляет 14,4 млн рублей. Вышедшие в финал команды получат по 2,4 млн рублей каждая.

В результате победитель дополнительно получит 3,6 млн рублей, участники, занявшие второе и третье места получат дополнительно 2,4 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно.

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