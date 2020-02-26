Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:39 — REGNUM В Нижнем Тагиле вынесен приговор гражданину 1973 года рождения, обвиняемого в нападении на инспектора ГИБДД при исполнении обязанностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Судом установлено, что 2 января 2020 года обвиняемый, будучи пьяным и пытаясь избежать задержания, толкнул сотрудника полиции и нанёс ему удар головой в лицо. Тем не менее он был задержан уже по подозрению в свершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Отметим, что гражданин раскаялся в содеянном и извинился перед сотрудником дорожной инспекции.