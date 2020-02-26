Москва, 26 февраля 2020, 13:37 — REGNUM Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля из здания суда.
Из-за эвакуации было прервано заседание, на котором рассматривалось ходатайство следователя о переводе под домашний арест экс-сотрудника полиции Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова.
Коновалов и ещё четверо экс-полицейских были задержаны в конце января.
По версии следствия, летом 2019 года они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.