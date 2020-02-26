Ижевск, 26 февраля 2020, 13:33 — REGNUM На Ижевском механическом заводе 26 февраля произошел выброс аммиачной селитры. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».
Объём выброса составил 10 литров. В результате инцидента пострадали трое человек, которые госпитализированы с ожогами средней степени тяжести в Республиканскую клиническую больницу.
По факту происшествия руководство предприятия начало внутреннее расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в промзоне города в Орле произошла утечка 900 литров серной кислоты. Отмечалось, что опасности распространения кислоты удалось избежать. Согласно предварительным данным, предельно допустимая концентрация вредных веществ в районе ЧП в пределах нормы.