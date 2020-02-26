Севастополь, , 13:16 — REGNUM Бывший главврач севастопольской городской больницы №5 начисляла низкую зарплату медработникам, а административно-управленческому персонала завышала стимулирующие выплаты. Об этом 26 февраля сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

«Из-за неправильного планирования и необоснованного расходования бюджетных средств, бывший главный врач учреждения Елена Аверина допустила образование кредиторской задолженности более 42 миллионов рублей. В декабре 2019 года административно-управленческий персонал получил стимулирующие до 250%. При этом приказ о выплате стимулирующих за подписью главврача, уволившейся 20 декабря, был выпущен 23 декабря», — отметили в департаменте.

По информации специалистов, премии в городской больнице № 5 выплачивались на основании служебных записок руководителей подразделений с указанием конкретных сумм, без обоснования их размеров. Без внятных критериев ежемесячно оценивалась и эффективность медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году главного врача севастопольского «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» признали виновным в незаконном увеличении зарплаты себе и своим заместителям, приговорив к двум годам лишения свободы условно. Помимо этого, в 2016 году в Симферополе разгорелся скандал вокруг Республиканской клинической больницы имени Семашко, когда выяснилось, что ряд сотрудников-управленцев медучреждения также назначали себе завышенные зарплаты.

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