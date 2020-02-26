Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:12 — REGNUM В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на территории промышленного предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Труп был обнаружен в демонтированном цехе на перекрёстке улиц Индустриальной и Балакинской. Предварительно установлено, что мужчина не является сотрудником предприятия и находился на территории завода по своей инициативе. Также не было обнаружено визуальных признаков насильственной смерти.

На данный момент назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение.