Москва, , 12:55 — REGNUM Одна из причин антисоциального поведения российских подростков заключается в том, что в России не ведут систематической работы с молодёжью, считает лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Так он прокомментировал пресечение ФСБ нападения подростков на школу в Саратове.

«Зачастую, кроме родителей, детьми никто не занимается, а у самих родителей времени мало, они вынуждены работать, — сказал Цветков. — Кружки и секции либо платные, либо вообще перепрофилированы в коммерческие учреждения, система бесплатного внеурочного досуга и воспитания развалены. И, конечно, дети сидят в интернете. Установлен факт того, что саратовские подростки состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицидов. Вопрос, почему эти сообщества, несмотря на все разговоры об их закрытии, до сих пор функционируют, почему сами соцсети их моментально не блокируют?»

В связи с этим Цветков обратил внимание на то, что его движение уже давно предлагает ввести в школах должность специалиста-превентолога, отвечающего за работу с детьми, профилактику правонарушений и антисоциального поведения несовершеннолетних.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задержанные в Саратове подростки дали признательные показания, заявив о подготовке массового убийства. Один из них признался, что планировалось убийство «не менее 40 человек».

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