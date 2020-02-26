Москва, 26 февраля 2020, 12:55 — REGNUM Одна из причин антисоциального поведения российских подростков заключается в том, что в России не ведут систематической работы с молодёжью, считает лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Так он прокомментировал пресечение ФСБ нападения подростков на школу в Саратове.
В связи с этим Цветков обратил внимание на то, что его движение уже давно предлагает ввести в школах должность специалиста-превентолога, отвечающего за работу с детьми, профилактику правонарушений и антисоциального поведения несовершеннолетних.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задержанные в Саратове подростки дали признательные показания, заявив о подготовке массового убийства. Один из них признался, что планировалось убийство «не менее 40 человек».
Читайте ранее в этом сюжете: Задержанные в Саратове подростки признались в подготовке массового убийства