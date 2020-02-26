Москва, , 12:53 — REGNUM На северо-западе Москвы задержали мужчину за стрельбу из охолощённого оружия. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный стреляет около подъезда дома на Воротынской улице.

«Разгружая вещи из автомобиля, он достал предмет, похожий на автомат, и произвел несколько выстрелов в воздух. После этого он стал фотографироваться», — говорится в информации.

В ходе проверочных мероприятий, полиция задержала 31-летнего мужчину, проживающего по тому же адресу. Автомат и гильзы изъяты. Как выяснилось, автомат относится к списанному охолощенному оружию и пригоден только для имитации стрельбы.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем инциденте в Москве. Так, мужчина произвел выстрел в воздух предположительно из стартового пистолета на юго-западе Москвы.

Инцидент со стрельбой в воздух произошел примерно в 11:00 на улице Куликовская около дома 16. По данному адресу располагается храм Илии Пророка. От стрельбы никто не пострадал.

Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Предмет, из которого сделан выстрел, изъят. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Москве

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