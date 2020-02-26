Уфа, , 12:53 — REGNUM Сотрудники таможни пресекли реализацию полутонны сухофруктов и орехов неизвестного происхождения в Уфе. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, 573 килограмма орехов и сухофруктов без маркировки и документов было выявлено в одном из торговых комплексов столицы Башкирии.

По словам начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкирской таможни Руслана Метелева, в отношении предпринимателя возбудили административное производство по ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Таким образом ему грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

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