Ульяновск, , 12:47 — REGNUM В Ульяновске 15-летнего школьника подозревают в покушении на убийство учителя. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, сегодня, 26 февраля, около 10 часов 15-летний ученик «нанёс кухонным ножом проникающее ранение в область живота» 59-летней учительнице. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и очевидцы происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, проверяются условия жизни ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал происшествие вопиющим, отметив, что в настоящее время врачи оказывают медицинскую помощь педагогу и «делают всё для скорейшего выздоровления». Минобразования и администрация Ульяновска изучают данный случай, чтобы понять, что «сподвигло ребёнка совершить этот поступок».

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