Каракас, , 12:51 — REGNUM В территориальных водах Венесуэлы прошла международная полицейская операция, в ходе которой на судне Aressa была конфискована партия кокаина весом около тонны и задержаны среди прочих несколько граждан Черногории. Об этом сообщило управление полиции Черногории.

Полицейская операция в Венесуэле была произведена по инициативе полицейских служб Черногории, Нидерландов, Сербии и Великобритании, которые уже несколько месяцев следили за действиями преступной группировки.

Напомним, что кокаиновый бизнес в Черногории контролирует в том числе так называемый «шкалярский клан» из Котора. В стране часто происходят убийства членов разных преступных группировок, в том числе после того, как полиция конфискует крупные партии кокаина.