Саратов, , 12:48 — REGNUM Саратовские школьники, задержанные по подозрению в подготовке массового убийства, дали показания правоохранителям. Видеозапись допроса распространена 26 февраля пресс-службой УФСБ России по Саратовской области, ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

На видео попал тайник, в котором подростки хранили огнестрельное оружие — обрез двуствольного ружья. Они признались, что планировали совершить нападение на школу в мае 2020 года, а интерес к подобным атакам у них возник в 2019 году.

«Месть», — заявил один из задержанных, отвечая на вопрос о мотивах планируемого нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении двух саратовских школьников возбудили уголовное дело о подготовке убийства двух и более лиц. Задержанные рассказали, что намеревались лишить жизни до 40 человек.

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