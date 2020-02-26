Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM На реке Дон в черте Ростова-на-Дону столкнулись два теплохода. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошёл днём 25 февраля. Сухогруз «Жадеит» (ООО «Волгодон») столкнулся с танкером «Лерик» (ОАО «Палмали»). Оба судна получили повреждения. У теплохода «Жадеит» в носовой части образовалась небольшая вмятина, у теплохода «Лерик» — вмятина и разрыв корпуса.

«Оба теплохода находились на Донецком специальном рейде реки Дон в Ростове-на-Дону. В результате происшествия никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.