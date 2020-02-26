Ульяновск, , 12:22 — REGNUM В Ульяновске в одной из школ произошло ЧП. Ученик нанёс учителю ножевое ранение, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По его словам, «вопиющее происшествие» произошло утром 26 февраля.

«В одной из ульяновских школ ученик нанёс учителю ножевое ранение», — написал глава региона, отметив, что в настоящее время врачи оказывают медицинскую помощь педагогу и «делают всё для скорейшего выздоровления».

Сергей Морозов также сообщил, что министерство образования и администрация Ульяновска «очень подробно разберут данный случай». Его результаты будут доложены главе региона:

«Мы должны понять, что подвигло ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь».

По данным местных СМИ, пострадавшей стала 59-летняя учительница алгебры и геометрии. Ножевое ранение было нанесено в живот. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан правоохранителями.