Львов, Украина, 26 февраля 2020, 12:29 — REGNUM Во Львовской области Украины произошла авария с участием шести автомобилей, сообщила пресс-служба полиции области.
Авария произошла на международной трассе Киев — Чоп. Грузовик DAF столкнулся с попутно шедшим автомобилем Dacia, который влетел в автобус. Автобус повредил впереди идущий автомобиль Ford, а тот, в свою очередь, задел машину марки Volkswagen.
В результате аварии пострадали два водителя, а также 11-летний пассажир одной из машин.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и автоцистерны пострадали восемь человек.
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