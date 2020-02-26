Львов, Украина, , 12:29 — REGNUM Во Львовской области Украины произошла авария с участием шести автомобилей, сообщила пресс-служба полиции области.

Авария произошла на международной трассе Киев — Чоп. Грузовик DAF столкнулся с попутно шедшим автомобилем Dacia, который влетел в автобус. Автобус повредил впереди идущий автомобиль Ford, а тот, в свою очередь, задел машину марки Volkswagen.

В результате аварии пострадали два водителя, а также 11-летний пассажир одной из машин.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и автоцистерны пострадали восемь человек.

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