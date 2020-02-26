Иркутск, , 12:19 — REGNUM Адвокатам Заира Дадаева, осуждённого за убийство политика Бориса Немцова, не удалось обжаловать судебное решение переводе их подопечного из колонии в тюрьму. Это следует из официального сообщения, опубликованного на сайте Иркутского областного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, за неоднократные злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания ближайшие три года Дадаев проведёт в тюрьме.

Напомним, за убийство Немцова Заир Дадаев приговорён к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. За время отсидки он не раз признавался злостным нарушителем.

Сегодня, 26 февраля, Иркутский областной суд, рассмотрел данный материал в апелляционном порядке и оставил постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появились фотографии застолья убийцы Немцова в иркутской колонии. По этому поводу на сайте ГУФСИН России по Иркутской области сказано о назначении служебной проверки «об условиях отбывания наказания осужденными в ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области».

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