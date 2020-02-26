Новосибирск, , 12:10 — REGNUM Сообщения о минировании школ в Новосибирске не подтвердились в ходе проверки, сообщает антитеррористическая комиссия Новосибирской области.

«Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу», — пояснили в комиссии, уточнив, что при поступлении сообщений о террористических угрозах эвакуация людей обязательна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня утром, 26 февраля, начали поступать массовые сообщения о «минировании» образовательных учреждений в городах Сибири и Дальнего Востока.