Новошахтинск, Ростовская область, , 12:07 — REGNUM В Ростовской области сотрудника транспортной полиции заподозрили в хулиганстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент с участием сотрудника правоохранительных органов произошёл 21 февраля в Новошахтинске. Полицейский, по предварительным данным, вступил с водителем такси в конфликт, который перерос в перестрелку. Страж правопорядка несколько раз выстрелил из травматического пистолета в землю, одна из пуль рикошетом попала в несовершеннолетнюю пассажирку такси. Девушка не пострадала.

Следователи выясняют детали произошедшего для принятия процессуального решения.