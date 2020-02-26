Фолькмарзен, , 12:02 — REGNUM По последним данным, в результате наезда автомобиля на толпу людей на параде в немецком Фолькмарзене пострадал 61 человека. Об этом говорится в сообщении полиции Северного Гессена.

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«По данным следствия, в результате этого преступления был тяжело ранен 61 человек в возрасте от двух лет до 85 лет. Среди пострадавших — 20 детей», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

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В полиции добавили, что стражи порядка продолжают расследование, выясняются мотивы преступления. В настоящее время 29-летний гражданин Германии, подозреваемый в покушении на убийство, по решению суда, удовлетворившего просьбу Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне, помещён в следственный изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 24 февраля в толпу зрителей на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен въехал автомобиль. Им управлял 29-летний гражданин Германии. Мужчина был задержан.