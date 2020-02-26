Москва, , 11:57 — REGNUM В крушении Boeing МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур» над Донбассом виноваты Вооруженные силы Украины, считают 53% граждан РФ (в 2014 году — 50%). Таковы данные опроса «Левада-центра».

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Предполагают, что виновны в авиакатастрофе пассажирского лайнера добровольцы со стороны Украины 7% опрошенных, ополченцы Донбасса — 6%.

Практически не признают, что к крушении Boeing МН17 причастны добровольцы со стороны России (1%) и Вооруженные силы РФ (2%). Затруднились ответить 28%.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing МН17 рейсом «Амстердам — Куала-Лумпур» потерпел крушение над Донбассом 17 июля 2014 года.

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