Владикавказ, , 11:56 — REGNUM В Северной Осетии произошло ЧП на железнодорожном переезде в селении Эльхотово. Автомобиль «Нива», выехав на железнодорожные пути, столкнулся с пассажирским поездом «Назрань — Москва», сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В результате происшествия получил травмы один человек. Раненого доставили в районную больницу. Его состояние не уточняется.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. В настоящее время по данному факту идет проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля ЧП на железнодорожной станции произошло в Макаровском районе Сахалина. Микроавтобус Toyota Hiace выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Госпитализирован водитель автомобиля, еще пятеро человек отделались легкими ссадинами и ушибами.