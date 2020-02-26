Москва, , 11:55 — REGNUM Полиция задержала подозреваемую в умышленном нанесении травмы. Об этом 26 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным пресс-службы, инцидент произошёл в квартире в ночь на 25 февраля на улице Гурьянова в Москве. После прибытия полиции, была задержана хозяйка квартиры, которая, по предварительной информации, нанесла удар ножницами в грудь мужчине 1987 года рождения. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение с колото-резаным ранением.

Известно, что нападению предшествовала ссора.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как мужчина ранил ножницами соседа по коммуналке в Москве. В полицию в ночь на 13 февраля поступила информация из медучреждения о пострадавшем 1974 года рождения, которого госпитализировали с колото-резаным ранением.

На следующий день на Новосибирской улице был задержан мужчина 1991 года рождения.