Амбон, Индонезия, , 11:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в индонезийской провинции Малуку 26 февраля 2020 года, сообщает информационный портал Detik.

Согласно агентству метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 14:33 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 56 км к северо-западу от Малуку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение произошло около острова Суматры в Индонезии, в 34 км к югу от города Паданг.

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