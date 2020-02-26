Сафоново, Смоленская область, , 11:47 — REGNUM Приговор по уголовному делу о гибели двух женщин от суррогатного алкоголя вынесен в Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 26 февраля. Оптовый поставщик суррогата, ранее экстрадированный из-за рубежа, осуждён на шесть лет девять месяцев колонии.

Как установлено следствием, в 2015 году мужчина закупил партию спиртосодержащей жидкости в бутылках с фирменными наименованиями — водки, коньяка, виски, текилы. В части партии содержался метиловый спирт — метанол. Суррогатный алкоголь он сбыл своему знакомому в Сафоново для реализации на территории региона. Последний в ноябре 2015 года продал своему знакомому несколько бутылок суррогатного «коньяка». Покупатель принёс бутылки домой, жидкость выпили его супруга и её знакомая, которые затем скончались от отравления метиловым спиртом в сочетании с алкоголем.

В рамках расследования дела следователями СК совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД преступление было раскрыто и пресечен один из каналов поставки на территорию области суррогатного алкоголя. Были задержаны трое его организаторов: один поставлял алкоголь, второй продавал, третий хранил спиртосодержащую продукцию в одном из гаражей на территории города Смоленска. Двое фигурантов дела были задержаны, в настоящее время в отношении них вынесены приговоры — один получил срок в 2,5 года колонии, второй штраф в 50 тыс. рублей. Оптовому поставщику суррогата удалось скрыться от следствия, он был объявлен в международный розыск, и в итоге его задержали на территории иностранного государства и экстрадировали в Россию.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в СК.