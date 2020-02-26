Самара, , 11:48 — REGNUM Два человека погибли в результате дорожной аварии на автотрассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Самарской области. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вчера вечером в Волжском районе. Автомобиль «ВАЗ — 21 074», за рулем которой находился мужчина 1976 года рождения, ехал со стороны Самары в направлении Чапаевска. В какой-то момент, в условиях снегопада, машина выехала на разделительную полосу дороги и наехала на опору путепровода.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажирка 1952 года рождения, которая находилась в салоне автомашины, скончалась от полученных травм в больнице.

По данному факту стражи порядка проводят проверку.

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