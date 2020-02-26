Киселёвск, Кемеровская область, , 11:35 — REGNUM Арестованные по делу об убийстве экс-главы Киселёвска Сергея Лаврентьева были серийными грабителями. Они причастны к грабежам и разбоям, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александра Табакаева.

Речь идёт о двух фигурантах дела. Уже доказана их причастность к ещё десятку тяжёлых преступлений. У них изъято два гранатомета, девять единиц огнестрельного оружия, 600 патронов и большое количество золотых украшений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе обысков у подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселёвска Сергея Лаврентьева был обнаружен схрон с золотом и оружием.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайник с оружием найден у подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска