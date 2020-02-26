Вена, , 11:42 — REGNUM Итальянская туристка скончалась в Австрии, предположительно, от коронавируса нового типа. Причины смерти женщины устанавливаются, сообщает 26 февраля пресс-служба правительства федеральной земли Каринтия.

56-летняя итальянка проживала в апартаментах в городе Бад-Кляйнкирххайм. После смерти помещения, где она находилась, закрыли на карантин. Постояльцы сдали анализы на коронавирус, власти устанавливают возможные контакты умершей иностранки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Австрии подтвердились первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Заболевание выявили у пары, прибывшей из итальянской Ломбардии.

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